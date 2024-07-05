Kadınlar doğumdan korkuyor

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 2023'te doğurganlık hızının 1.51'e gerilemesiyle adeta bir seferberlik ruhuyla konuya ilişkin çalışmalara hız verildi. AK Parti Kadın Kolları'nın gerçekleştirdiği "Nüfus Dinamikleri Riskler, Uluslararası Uygulamalar, Politika Önerileri Çalıştayı"nda kadın sağlığı uzmanları sezaryen doğum oranlarının artışının üzerinde durdu. Çalıştayda tartışılan doğurganlık hızının düşme sebeplerinden birisi de sosyal medya içeriklerinde ve filmlerde normal doğum yapan kadın sahnelerinin korkutucu bir şekilde sunulması oldu. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Temsilcisi Prof. Dr. Aydan Biri, kadınların normal doğum yaparken acı çeken kadın ve korkunç sahnelerden olumsuz etkilenerek sezaryeni tercih ettiğine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2022'de Türkiye'de sezaryen doğum oranı yüzde 60.1'e çıktı. 2020'de ise her 1000 bebekten 573'ünün sezaryenle doğduğu Türkiye, Avrupa'da ilk sırada yer aldı.