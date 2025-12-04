Kadınlar güçleniyor yarınlar şekilleniyor

KADEM'in bir süre önce hayata geçirdiği "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" önceki gün Hatay İskenderun'da düzenlenen programla tamamlandı. 3 aylık aşçılık eğitimine katılan 64 kadından 8'i, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün uygulama mutfağında yemeklerini yaptı. Proje kapsamında ulusal ve uluslararası gastronomi kültürünü tanıyan kadınlar, aldıkları eğitimlerin ardından hazırladıkları yöresel lezzetleri jüriye sundu. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ile şefler Yunus Emre Akkor, Ebru Baybara Demir ve Hatice Özdemir Tülün yemekleri değerlendirerek dereceye girenleri belirledi. Birinciliği Hatice Kadıoğlu, ikinciliği Elif Canser Perk, üçüncülüğü ise İlknur Alkaya kazandı.

İYİLEŞME YOLCULUĞU OLDU

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, "Bu projemiz bizim kararlılığımız, kadınların isteği ve paydaşlarımızın desteği ile hayata geçti. Proje kapsamında Kahramanmaraş'ta 40, İskenderun'da 24 kadına eğitimler verdik. Yemek ve seramik atölyeleri açtık. Kahramanmaraş'ta 175, İskenderun'da 211 kadının psikolojik dayanıklılığını artırdık. 64 kadın e-ticaret, girişimcilik ve gastronomi eğitimine katıldı. Yöresel gastronomiye yönelik 5 atölye açtık. Bu proje iyileşme yolculuğu oldu" dedi.

HAYALLERİ KENDİ İŞLERİNİ KURMAK

KADEM'in aşçılık eğitimi ile hayatları değişen kadınlar SABAH'a konuştu.

Hatice Kadıoğlu(33): Evliyim, üç çocuk annesiyim. Depremde evim yıkıldı. Şükür, konteynerden şu an evimize yeni geçtik. Hayalim ve hedefim kendi dükkanımı açmak. Kendi işimin patronu olmak istiyorum.

Elif Canser Perk(33) / İkinci: Aşçılık eğitimi öncesi hedeflerim bambaşkaydı. İkinci olarak bir başarı elde ettim ama asıl başarı bundan sonraki kazanımlarımız olacak.

İlknur Alkaya(39) / Üçüncü: Depremden sonra aşçılık kursu ile umutlarımız yeşerdi. Dükkân açma hayalimiz var.