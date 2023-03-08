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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Kadınlar Günü’nde kocalar dehşet saçtı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 4 kadın, erkek şiddetinin kurbanı oldu. İstanbul ve Batman’da iki erkek, şiddet nedeniyle evi terk eden eşlerini öldürdü. Malatya’da bir erkek birlikte yaşadığı kadını, Üsküdar’da da saplantılı aşık eski sevgilisini katletti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kadınlar Günü’nde kocalar dehşet saçtı
Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul, Batman ve Malatya'da yine kadın cinayetleri yaşandı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde 6 katlı binanın 5'inci katında iddiaya göre, Murat Yaşar (35), iki yıl önce evlendiği eşi Tülay Erşahin Yaşar'la (30) tartıştı. Sabah saatlerinde yaşanan tartışma büyüyünce Murat Yaşar, karısını bıçakladı. Cinnet getiren adam daha sonra daire penceresinden beton zemine atladı. Çocukları olmayan Tülay Erşahin Yaşar ve Murat Yaşar öldü. Tülay Erşahin Yaşar'ın ailesinin Adıyaman'da yaşadığı ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesinin yanına gittiği, sonrasında ise ailesini Adıyaman'dan alarak İzmir'e götürdüğü belirtildi. İzmir'den yeni dönen kadının katledildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Üsküdar'da da turizmci Miray Atmaca (27), bir yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi İbrahim İçin (27) tarafından evinin önünde silahla vurularak öldürüldü. Saplantılı aşık, aynı silahla intihar etti.



Batman'da ise bir çocuk annesi Tuba Atılgan (33) eşinin uyguladığı şiddet nedeniyle evi terk ederek baba evine sığındı. Dün Murat Atılgan (38) önce evini ateşe verdi, daha sonra eşinin yaşadığı mahalleye gitti. Atılgan, kuaför olan eşini minibüs durağında beklerken tabancayla vurdu. Genç kadın olay yerinde ölürken, minibüs bekleyen 17 yaşındaki lise öğrencisi bir kız da seken kurşunla yaralandı. Kaçan zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde taksicilik yapan Ö.Y., birlikte yaşadığı B.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. bıçakla B.Ç.'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan B.Ç., kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan zanlı, jandarmaya teslim oldu.

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Kadınlar Günü’nde kocalar dehşet saçtı
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