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Giriş Tarihi: 3.6.2022 11:06

Kadınlara zorla fuhuş yaptıran 28 çete üyesi tutuklandı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran 28 çete üyesi tutuklandı!

Uyuşturucu satan ve kadınlara zorla fuhuş yaptıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddialara göre; çete üyeleri pasaportlarına zorla el koydukları yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdı. Çete üyelerinin hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yaptırdıkları iddia edildi. Yapılan operasyonla çökertilen çetenin Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece'de uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleri yaptığı tespit edildi. İddialara göre; 41 çete üyesinin yakalanmasıyla birlikte çökertilen suç örgütünün fuhuş kolunu M.E., uyuşturucu kolunu ise A.Z. yönetiyordu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgi notuna göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suç Örgütleri ile Mücadele Büro Amirliğinin İstanbul merkezli Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Muş ve Ordu'da 26 Mayıs'ta yaptığı eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü işlemlerin ardından savcılıkça serbest bırakıldı, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir şüpheli de hastaneye gönderildi.
Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 35 zanlı ise Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kadınlara zorla fuhuş yaptıran 28 çete üyesi tutuklandı!
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