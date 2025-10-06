Kadınlardan Gazze için sessiz çığlık

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde Üsküdar sahilinden başlayarak aynı anda tüm Türkiye'de "Gazze için sessiz çığlık" eylemi düzenlendi. Üsküdar meydanında toplanan binlerce kadın, el ele tutuşarak Gazze'de katledilen kadın ve çocuklar için sessiz çığlık eylemi yaptı. Sessiz çığlık eylemine AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ile binlerce kadın katıldı. Etkinliğe katılanlar Üsküdar meydanından Harem'e kadar olan sahil bandında el ele tutuşarak sessiz çığlık eylemi yaptı.

GAZZE'NİN SESSİZ ÇIĞLIĞINA SES OLDULAR

Etkinlikte konuşan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı, bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğu. İşte bu acının adı Gazze. Kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün seksen bir ilde kurduğumuz bu zincir Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir. Öksüz yetim bırakılan çocukların zinciridir. Ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz yaralıları mı kurtaracaktım? Şehitleri mi taşıyacaktım? Ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum diyen Gazzeli annenin sesi olmak için bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum. Kalbiniz nerede? Yüce Rabbimiz mealen bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibidir buyuruyor Maide suresinde. Gazze bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin seksen bir ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Barış kadınla mümkün. Değerli basın mensupları, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan küresel Sumud filosunu dünya öylece seyretti. Nehirden denize özgür Filistin. Sevgili dostlar biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız unvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz. Vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." Dedi.

"GAZZELİ KADIN ÇOK DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLİYOR"

Sessiz çığlık eyleminde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz, Gazze'deki zulmün, soykırımın bir an evvel durdurulması için buradan AK Parti Kadın Kolları genel merkez teşkilatımızın öncülüğünde İstanbul'da kadınlarımızla Türkiye'nin dört bir yanında sessiz çığlık, el ele tutuşma eylemini gerçekleştiriyoruz. Artık bu soykırımın bir an evvel durdurulması gerekiyor. Her gün onlarca yüzlerce Gazzeli çocuk, Gazzeli kadın dünyanın gözü önünde katlediliyor. Çocuklar yiyeceksiz bırakılarak dünyanın gözü önünde ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, bütün uluslararası bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlar adeta çaresiz ve işlevsiz kalmış durumda. Biz AK Partili kadınlar olarak bugün burada bir kez daha Gazzeli kadınların sesi olmak için sessiz çığlık adını verdiğimiz gösterimizle birlikte Gazzeli kadınlarımızın, çocuklarımızın yanında olduğumuzu, bu zulmün bir an evvel son bulması gerektiğini haykırmak istiyoruz bütün dünyaya. Hiçbir çocuk yiyeceksizlik yüzünden bu dünyada ölmemeli. Bu soykırıma dünya devletlerinin liderleri artık sessiz kalmamalı. Bir an evvel bu soykırımı durdurmalılar ve Gazzeli çocukların, kadınların güvenliğe yaşadığı bir ortam bir an evvel özgür Filistin kurulmalı. Mehirden yüzey Filistin özgür olana kadar biz Filistin meselesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yüreğimiz Gazze'deki çocuklarla atıyor. Bir anne olarak inanın her akşam çocuklarının yüzüne baktığımda yüzümle Gazzeli çocukları hatırlıyor ve onlara dua ediyorum" dedi.

"KELİMELER TÜKENDİ"

AK Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin de etkinlikle ilgili olarak, "Şu anda kelimeler tükendi, o yüzden adı sessiz çıktı. Fakat Dünyada şunu görüyorum; Dünya'nın her yerinde, küçük bir sokakta, bir meydanda, aynen bugün burada Üsküdar'da olduğu gibi sıradan insanlar kalplerinden, ruhlarından çığlık atıyorlar. Yeter diyorlar. Bu yeter sesi kendi ülkelerine, devletlerine, İsrail'e destek veren kendi ülke liderlerine duruluyorlar. Ve bu sessiz çığlık Dünyada ses getirdi. O sebeple asıl gücün sivil insanlarda olduğunu görmek için çok önemli bir fırsat. Bakın meydanı görüyorsunuz. Sadece bir duyuruyla binlerce kadın bugün buraya geldi. Türkiye'nin her yerinde, AK Parti kadın kolları olarak, Türkiye'nin her yerinde bu sessiz çığlığın aslında bir simgesi olarak bugün burada. O sebeple ben bu vicdansızlığın, bu katliamın sonuna gelindiğini düşünüyorum. İnsanlar utanıyorlar. Kendi çocuğuna yemek hazırlarken, onun önüne güzel bir sofra koyarken, çocuğunun başını okşarken en çok da anneler utanıyor." Açıklamasında bulundu.