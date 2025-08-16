Kadınlardan, kadın kaymakama çeyiz bohçası

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Semanur Kalkan, "Buranın kadınlarıyla aynı kültüre sahibiz. Getirdikleri hediyeler çok kıymetli, el emeği göz nuru ürünler. Benim için emek verip hazırlamışlar, her biri için ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İnşallah köyümüzde bir araya geldiğimizde bu ürünlerle ilgili girişimci ruhla neler yapabiliriz, daha detaylı konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Ormanağzı Mahallesi sakinlerinden Havva Aktürk ise ilçeye yeni gelen Kaymakam Semanur Kalkan'ı makamında ziyaret ettiklerini belirterek, "Hediyelerimizi takdim ettik. Genç kızlarımızın çeyizine koyduğumuz el emeği ürünlerimizi ve köyümüzün yöresel tatlarını sunduk. Kendisiyle kısa ama samimi bir sohbetimiz oldu. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

Nurcan Özmen de ilçeye kadın kaymakamın atanmasından çok memnun olduklarını, kendilerini iyi karşıladıklarını ifade etti.