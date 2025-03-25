Kadir Gecesi duası Arapça-Türkçe: Diyanet ile kısa, uzun Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler

Kadir Gecesi, İslam dünyası için çok özel bir anlam taşıyan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu mübarek geceyi en verimli şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar, Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler hakkında araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. Kadir Suresi, bu geceyi en anlamlı kılan surelerden biri olmasının yanı sıra, farklı dualar da gece boyunca okunmaktadır. Diyanet tarafından tavsiye edilen dua ve sureler, bu özel geceyi daha derinlemesine bir şekilde yaşamak isteyenler için büyük bir öneme sahiptir. İşte, Kadir Gecesi duası kısa, uzun okunuşu ve meali.