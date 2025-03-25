Kadir Gecesi duası Arapça-Türkçe: Diyanet ile kısa, uzun Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler

Kadir Gecesi, İslam dünyası için çok özel bir anlam taşıyan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu mübarek geceyi en verimli şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar, Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler hakkında araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. Kadir Suresi, bu geceyi en anlamlı kılan surelerden biri olmasının yanı sıra, farklı dualar da gece boyunca okunmaktadır. Diyanet tarafından tavsiye edilen dua ve sureler, bu özel geceyi daha derinlemesine bir şekilde yaşamak isteyenler için büyük bir öneme sahiptir. İşte, Kadir Gecesi duası kısa, uzun okunuşu ve meali.
KADİR GECESİ HEYECANI BAŞLADI!
Diyanet dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba günü idrak ediliyor.
Kadir Gecesi, İslam dünyası için çok özel bir anlam taşıyan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir.
KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?
* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ DUASI
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, okuduğu dua şöyle;
Kadir Gecesi Duası: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî)
Anlamı: (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle)
KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI