Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Ramazanın 27. gecesi hangi güne denk geliyor?

Dini günler ve geceler, miladi takvim ile hicri takvim arasında oluşan fark sebebiyle her yıl farklı tarihlere tekabül eder. Ayrıca "Ramazanın 27. gecesi" ibaresi kafa karışıklığı doğurabilir. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini günler takvimi ışığında Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek sorusuna yanıt bulmak gerekir. Peki, Ramazanın 27. gecesi hangi güne denk geliyor? İşte detaylar.
2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
"Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir.
KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILMALI?
Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-ı Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir.
Hz. Aişe (r.anha) validemiz Rasûlüllah (asm)'e demiştir ki:
"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):
"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî:
Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu." (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).
Bu gecenin öyle bir anı vardır ki, o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.