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Giriş Tarihi: 17.6.2022 19:42 Son Güncelleme: 17.6.2022 22:48

Kadir Şeker 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak

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Kadir Şeker 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak

Konya’da Özgür Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker’e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından gözler yeniden Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine çevrilmişti. Mahkeme tarafından hazırlanan tenzipte Kadir Şeker’in 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Türkiye'nin 2,5 yıldır konuştuğu Kadir Şeker davasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası bozmuş bunun üzerine dosya yeniden Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkeme 3 gündür Şeker dosyasını en ince ayrıntısına kadar inceledi. Mahkeme heyetince yapılan inceleme sonucu Kadir Şeker'in, 5 Temmuz saat 14.00'te yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Bir ümidimiz vardı, beklentimiz büyüktü. UYAP safahatına göre bir tahliye kararı görünmüyor. Duruşma tarihi kısa süre içerisinde olacak. Kadir'in şimdi olmasa bile 5 Temmuz tarihinde tahliye edilmesini bekliyoruz ve umuyoruz" dedi.

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Kadir Şeker 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak
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