Kadir Şeker 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak

Türkiye'nin 2,5 yıldır konuştuğu Kadir Şeker davasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası bozmuş bunun üzerine dosya yeniden Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkeme 3 gündür Şeker dosyasını en ince ayrıntısına kadar inceledi. Mahkeme heyetince yapılan inceleme sonucu Kadir Şeker'in, 5 Temmuz saat 14.00'te yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Bir ümidimiz vardı, beklentimiz büyüktü. UYAP safahatına göre bir tahliye kararı görünmüyor. Duruşma tarihi kısa süre içerisinde olacak. Kadir'in şimdi olmasa bile 5 Temmuz tarihinde tahliye edilmesini bekliyoruz ve umuyoruz" dedi.