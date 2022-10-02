Kafa kafaya çarpıştılar: 5 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan Ali Bolat'ın kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek Şemsettin Murat Kaya'nın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden Şemsettin Murat Kaya ile aracında bulunan babası Bayram Kaya, annesi Zehra Kaya ve Rahibe Harmancı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Rahibe Harmancı'nın kızı emekli öğretmen Zübeyde Harmancı da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ali Bolat Konya Şehir Hastanesi'nde, yanında bulunan Nurgül Koçtürk Bolat ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Zonguldak'ta, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki tünelin girişinde duvara çarpan otomobil, tünel girişinin yanında bulunan evin önüne devrildi. 135 kilometre hızda olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Muhammet Çakmakçı (36) öldü.
İstanbul Ümraniye'de, TEM Otoyolu'ndan Kadıköy yönüne giderken kontrolden çıkan otomobil, köprüden Varan Caddesi'ne düştü. Sürücü Serdar Kesim ölürken, yanındaki İrem M. yaralandı.