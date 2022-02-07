Kafası ve yüzüne sert cisimle vurulmuş

Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta başlayan gizemli kazıda 20 Ocak'tan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedi bulundu. Cesette silah ve bıçak izine rastlanmazken, kafasına kürek ya da yüzüne sert bir cisimle vurulup öldürüldüğü, ardından başına poşet geçirilip atıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kartal'ın, Yavuz Yavuztürk'e ait villada sorgulanıp işkence gördükten sonra elleri ve ayaklarının bağlanıp, yüzüne sert bir cisimle vurarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin sol bilek kısmında kelepçe olduğu, ayak ve ellerinin iple bağlandığı ve kafasına ise poşet geçirildiği kaydedildi. Cesedin üzerinden bir miktar para, Ali Şimşek adına düzenlenmiş sahte kimlik, çıktığı kaydedildi. Murat Kartal'ın ölüm sebebinin resmi olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.