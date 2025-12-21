Kağıthane’de eşine sokak ortasında vahşeti yaşatmıştı: Cani kocadan ’burun estetiği’ iddialı savunma!

'BİR ANLIK SİNİRLE DARBETTİM'

Bilal E.'nin ifadesinin devamında "Ben o esnada eşimi ikna etmeye evimize gelmesini istiyordum. Ben kesinlikle Yağmur'a kafasına silah dayayıp 'Ya evine geri döneceksin ya da seni öldürürüm' demedim. Yağmur akabinde benim yanımdan gitti ben de arkasından yürüdüm ve telefonunda bulunan yabancı erkeklerle olan videoları silmesini istedim. Yağmur silmedi; beni tahrik edici sözler söylemeye başladı. Ben de sinirlendim polisi aramasın diye Yağmur'un telefonunu almaya çalışmadım sadece videoları silmesini istedim. Yağmur bana kötü sözler söyleyince benim gözüm karardı ve ne yaptığımın farkında değildim yanlışlıkla Yağmur'u bir anlık sinirle darbettiğim doğrudur. Bana söylediği sözleri gururuma yediremedim." dedi.

'HAMİLE KALDIĞIMI ÖĞRENDİM'

Yaşananları anlatan Yağmur Serin E. ise, "2024 Ocak ayında eşimle tanıştım. Bir birlikteliğimiz oldu. Tecavüz oldu; uyuşturucu kullandığı için. Sonra ben hamile kaldığımı öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik. Sonra şiddeti başladı. Uyuşturucusu her zaman devam etti. Ben hep sustum, çocuğum için sustum. Sonra çocuğum dünyaya geldi. Yine yapmaya devam ediyordu. Karışınca şiddete meyil oluyordu. Ailesi de buna şahit. Ailesi de her zaman biliyordu bana şiddet uyguladığını, vurduğunu, bağırdığını. Ailesi de birşey diyordu ama ailesini de hiçbir zaman dinlemedi. Babasına, annesine de aynı şekilde bağırıyordu. Sonra ben babamın evine geldim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Boşanma davamı açtım. Uzaklaştırma kararımı aldırdım" dedi.