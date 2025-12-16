Kağıthane’de eski eş vahşeti yaşattı: Sokak ortasında darbedip başına silah dayadı! Çaresizce ağladı...

ÇOCUKLARINI GÖTÜRMÜŞTÜ

Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur S.E. ise çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur S.E.'nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.