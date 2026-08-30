Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Hafriyat kamyonu damperi aracın üzerine devrildi!

DAMPERİN DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan hafriyat kamyonu damperinin park halindeki aracın üzerine devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde damperin park halindeki aracın üzerine büyük bir gürültüyle devrildiği anlar görülüyor. Bu sırada çıkan toz bulutu ise bütün sokağı kaplıyor. Kamyonda bulunan kumun yola ve aracın üzerine döküldüğü anlar da görüntülerde yar alıyor.

Kağıthane'de hafriyat kamyonunun damperi park halindeki aracın üzerine devrildi! O anlar kamerada

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör