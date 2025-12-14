Kağıthane’de feci yangında vücudu yanmıştı: 15 yaşındaki Engin 65 ameliyat geçirdi! ’Ben yılmadım’

'CANIM ACIMASIN DİYE UYUTMUŞLAR'

İskender, "65 ameliyat oldum. 12 gün uyuyakalmışım. Beni uyutmuşlar canım kalkınca acır diye. Sonra uyandım tabi o zamanlar baya bir rüya görüyordum. Sonrasında kalktığımda gerçek gibi hissettim. 3 tane ikiz kardeş işte babam mesela bir sürü araba falan vardı. Sonra böyle hayal gördüm, herşey bana gerçekçiymiş gibi geldi; nasıl bir ilaç verdilerse artık. Sonra kalktım, birkaç gün sonra ameliyata girdim. O da temizlenme. O sırada benim hiç canım yanmıyordu. Yani benim acıya biraz duygum az, duyarlı değilim çok. Sonra ameliyat oldum, sonra sıra deri nakline geldi. Deri nakli olduğumda biraz acıdı. Sırttan alınca acıdı da diğerleri çok acı vermedi. Derin nakli olduktan sonra biraz yanma oldu. Bunlar çok acılı bir süreçti o zamanlar. Acılı süreci bitirdikten sonra deri alınan yerlerden tekrar deri aldılar. Aldıktan sonra o deriler, inceldiği için oralar yara oldu. Bu sefer kapanmadı yaralar. Tekrar 2 ay öyle kaldı; 2 ay uzadı sürecimiz. Uzadığı için tekrar oraya derin nakli yaptılar. Kafamdan deri aldılar; kasıklarımdan deri aldılar. Alınca işte daha çok uzadı süreç 1-2 ay daha. Uzadığı için biraz daha kaldık. Zaten 3-4 ay sonra tekrar çıktık. Sonra yanağımda yara oldu. Bu sefer yine deri nakli olması gerekti. Ondan sonra acılı süreç yine devam etti; ama şuan şükürler olsun çok iyiyim" ifadelerini kullandı.