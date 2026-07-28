Kağıthane’de hastane otoparkı ücreti kriz çıkarttı! Aracını valenin üzerine sürdü: O anlar kamerada

DUBAYLA ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Vale bu sırada iddiaya göre sürücüden otopark ücreti talep etti. Sürücü ise acil servise hasta getirdiğini, otoparka giriş yaptığı sırada görevli bulunmadığını ve sabaha kadar hastanede beklediğini belirterek ücret talebine itiraz etti. Vale tartışmanın ardından otomobilin önüne duba koyarak çıkışı kapattı.