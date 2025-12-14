Kağıthane’de kuaföre baltalı saldırı: Sebebi pes dedirtti! 'Sen keseceğim'

Kısa bir süre sonra elinde bir baltayla gelerek iş yerimde bulunan raflara ve 50 bin lira değerindeki klimama zarar vererek, 'Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim' diyerek ortalığı dağıttı. Ben de kendisine 'Ne yapıyorsun sen; bunu yapmaya hakkın yok' dediğimde 'Borcumu vermezsen böyle alırım' diyerek bana hakaret etti. Ben kendisine hiçbirşey demedim. Sadece yaptıklarını izledim. Yaklaşmadım" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kağıthane’de kuaförde baltalı dehşet 'Beni öldüreceğini söyledi'