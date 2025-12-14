Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de otomobil refüje çarptı: Aracın devrildiği anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 14.12.2025 09:05

Kağıthane’de, cadde üzerindeki refüje çarpan otomobil yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Korkutan kaza, akşam saat 22.15 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazayı görenler yardıma koşarak araç içerisinde bulunan kişileri çıkardı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Otomobilden çıkarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

