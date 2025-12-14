Kağıthane’de otomobil refüje çarptı: Aracın devrildiği anlar kamerada!

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Otomobilden çıkarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.