SABAH yeni görüntülere ulaştı: Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı...

DEPREM OLUYOR SANDIK

Patlamanın meydana geldiği dairenin karşı komşusu Turcan Keskin yaşadığı korkuyu şöyle anlattı: "Patlama olduğunda ne olduğunu anlayamadık; hâlâ kendime gelemedim. Oturuyorduk, bir anda öyle bir ses geldi ki deprem oluyor sandım. Şiddeti o kadar fazlaydı ki bina çöktü zannettik. Ardından alevlerin bize doğru geldiğini gördük, çok korktuk. Muhafazalar patlayınca her yere ateş püskürdü. Beton parçaları arabaların üzerine düşseydi araçlar da patlar, yangın her yere yayılırdı. Dün saçları yanarak dışarı çıkan Iraklı kadını söylediler ama ben korkudan dışarı bile çıkamadım. Doğalgaz kaçağı varmış galiba; sigara yakınca patlamış. Sarsıntı gökyüzünden bomba düşmüş gibiydi. Herkesi tahliye ettiler, nereye götürdüklerini bilmiyorum. Hâlâ çok tedirginim."