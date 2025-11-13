SABAH yeni görüntülere ulaştı: Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı...

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'taki altı katlı binanın ikinci katından öğle saatlerinde yükselen patlama sesi mahalleyi ayağa kaldırdı. Patlamanın yaşandığı dairede kalan otuz dört yaşındaki S.T., alevlerin yükselmesiyle saçları yanarak dışarı kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla ambulansa alınan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, yanık tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Gün ağarınca binada ve sokakta oluşan hasar netleşti. Alev alan dairenin caddeye bakan duvarı şiddetin etkisiyle tamamen yerinden koparak aşağı savruldu. Kopan beton parçalarının park halindeki iki aracın üzerine düşmesiyle otomobillerde ciddi hasar meydana geldi.
MAHALLELİ, "DOĞALGAZ SIZINTISI SİGARA ATEŞİYLE PATLAMAYA YOL AÇTI"
Mahalle sakinlerinin anlatımına göre patlamanın, S.T.'nin dairesindeki doğalgaz sızıntısına rağmen sigara yakmasıyla gerçekleştiği öne sürüldü. Evde normalde üç kişinin yaşadığı, ancak olay anında yalnızca S.T.'nin bulunmasının olası can kaybını önlediği belirtildi. Bina tamamen tahliye edilerek mühürlendi. Apartman sakinleri Kağıthane Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.
DEPREM OLUYOR SANDIK
Patlamanın meydana geldiği dairenin karşı komşusu Turcan Keskin yaşadığı korkuyu şöyle anlattı: "Patlama olduğunda ne olduğunu anlayamadık; hâlâ kendime gelemedim. Oturuyorduk, bir anda öyle bir ses geldi ki deprem oluyor sandım. Şiddeti o kadar fazlaydı ki bina çöktü zannettik. Ardından alevlerin bize doğru geldiğini gördük, çok korktuk. Muhafazalar patlayınca her yere ateş püskürdü. Beton parçaları arabaların üzerine düşseydi araçlar da patlar, yangın her yere yayılırdı. Dün saçları yanarak dışarı çıkan Iraklı kadını söylediler ama ben korkudan dışarı bile çıkamadım. Doğalgaz kaçağı varmış galiba; sigara yakınca patlamış. Sarsıntı gökyüzünden bomba düşmüş gibiydi. Herkesi tahliye ettiler, nereye götürdüklerini bilmiyorum. Hâlâ çok tedirginim."
SABAH YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI
SABAH'ın ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, binanın karşısındaki bakkala ait kamera kayıtları patlama anını saniye saniye gösterdi.
Görüntülerde patlamanın 23. dakikanın 20. saniyesinde meydana geldiği, dairenin bir anda yoğun bir ışık yansımasıyla birlikte patladığı görülüyor.
Kağıthane'de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video
Patlamanın etkisiyle büyük bir toz bulutu sokağa yayılırken camlar parçalanıyor; mahalle sakinleri yüksek sesle birlikte panikle kendilerini dışarı atıyor.