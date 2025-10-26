Kağıthane’de cani kadın nişanlısını katletmişti: Uzman çavuş cinayetinde yeni detaylar! Beylik tabancasıyla 9 kurşun…

İstanbul Kağıthane'de bundan 4 yıl önce meydana gelen korkunç olay iddialara göre şöyle yaşanmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli topçu uzman çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem Erdoğan ile aynı evde yaşıyordu. 3 Temmuz 2021 tarihinde saat 19.30 sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Gizem Erdoğan beylik tabancasını alarak Yıldırım'ı öldürdü. Tutuklanan kadın hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
"13 YIL 4 AY CEZA ALMIŞTI"
Dava sürecinde savunma yapan Erdoğan "Ben sürekli maktul ile ayrılmaya çalışıyordum. Sürekli Samsun'a gitme çabasındaydım. Herhangi bir insana zarar verme kastım olmadı. O an yaşadığım psikolojiyi anlatamam size. Önce kendime zarar vermek istiyordum. Maktulün uyuşturucu madde kullandığını da fotoğraflamıştım. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Üzgünüm" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gizem Erdoğan'ı 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.
CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ
İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevinden Elazığ'a nakledilen Gizem Erdoğan'ın Elazığ'da hapis yattığı cezaevinden 20 Haziran 2025 günü 11 gün izinli olarak çıktığı ve tekrar dönmediği ortaya çıktı. Cezaevi firarisi Gizem Erdoğan hakkında 1 Temmuz 2025'te Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
4 AY SONRA KARTAL'DA YAKALANDI
O günden bu tarafa yaklaşık 4 aydır aranan Gizem Erdoğan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince İstanbul Kartal'ta yakalandı. Cezaevinden firar eden Erdoğan Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye oradan da tekrar cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.