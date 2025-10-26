Kağıthane’de cani kadın nişanlısını katletmişti: Uzman çavuş cinayetinde yeni detaylar! Beylik tabancasıyla 9 kurşun…

"13 YIL 4 AY CEZA ALMIŞTI"

Dava sürecinde savunma yapan Erdoğan "Ben sürekli maktul ile ayrılmaya çalışıyordum. Sürekli Samsun'a gitme çabasındaydım. Herhangi bir insana zarar verme kastım olmadı. O an yaşadığım psikolojiyi anlatamam size. Önce kendime zarar vermek istiyordum. Maktulün uyuşturucu madde kullandığını da fotoğraflamıştım. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Üzgünüm" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gizem Erdoğan'ı 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.