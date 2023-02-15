Kahramanmaraşlı depremzede: Kıyameti yaşadık

Kahramanmaraş merkezli olup, 10 ili etkileyen depremlerin ardından, evleri yıkılan birçok depremzede İzmir'e getirildi. Getirilen 60 aileden 256 kişi, Çiğli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Birçok depremzede ise kentteki otel ve misafirhanelerde misafir ediliyor.
'GİRMELERİNİ ENGELLEDİM, İKİNCİ DEPREMDE BİNA YIKILDI'
Depreme Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşadığı 4 katlı apartmanda yakalanan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Şare (46), "İlk deprem olunca çoluk çocuk aşağı indik. Sonrasında bizimkiler içeri girmek istedi ancak engel oldum. Girmemelerini istedim. Sonra 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. Bizim bina ile birlikte birçok bina yıkıldı. Şimdi İzmir'e geldik, öğrenci yurdunda kaldık. Ne zamana kadar burada kalırız, nasıl olur bilemiyorum" dedi.
'KIYAMETİ GÖZÜMÜZLE, BU DÜNYADA YAŞADIK'
Kahramanmaraş'tan gelen evli ve 4 çocuk babası Raif Güven de "Deprem olduğunda uykudaydık. Sallandığında kanepenin yanına uzandık. Sonrasında kendimizi o soğukta dışarı attık. Sonra ikinci deprem oldu, adeta kıyamet koptu. Kıyameti gözümüzle bu dünyada yaşadık. İzmir'e getirildik, yurda yerleştirildik. Allah herkesten yardımcı olsun. İnşallah bir yol gösterirler. Sonradan ortada kalmayız. Allah, herkesten razı olsun. Kız kardeşim, teyzemin oğlu da olan eniştem, kayınvalidem ve kayınpederim enkaz altında kaldı. Kayınpederimi kurtardık ancak diğerlerinin enkazdan cenazelerini çıkardık" diye konuştu.
'MALATYA'YI, İKİNCİ DEPREM DAHA ÇOK VURDU'
Malatya'da oturan ve bir televizyon kanalında muhabirlik yapan evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Durak (40), "Deprem sanki içime doğmuştu. 1 gün önce yastığın içine düdük koymuştum. Oğlum ve eşimle o yastığı alıp, hayat üçgeni oluşturduk. Ev ayakta kaldı. Üstümüzü giyip sokağa çıktık. Malatya, hiç bu kadar soğuk olmamıştı. İnsanlar donmak üzereydi. Bu nedenle birçok kişi eve girmeye başladı. İkinci büyük deprem oldu. Malatya'yı, ikinci deprem daha çok vurdu. Haberciyim, işimi de yapmak istedim. Bir, iki yayına katıldım. Sonrasında kentten ayrılmamız gerekti, İzmir'e geldik. Devletin böyle imkan tanıması çok güzel" dedi. Deprem nedeniyle çocukların büyük travma yaşadığına da dikkati çeken Durak, "Lütfen çocuklara yönelik spor gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek, bu travmaların üstesinden gelmelerini sağlayalım. Kaldığımız bu yurtta bu hizmetlerin sunulması güzel" diye konuştu.
'MİSAFİRLERİMİZİ İZMİR'DE KONUK EDECEĞİZ'
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Depremden sonra Gaziantep ve İzmir eşleştirildi. Depremzede vatandaşlarımızı İzmir'de konuk ediyoruz. Başta oteller olmak üzere kamu misafirhanelerine, yurtlara konuklarımızı yerleştiriyoruz. Bazı depremzedeler ise İzmir'deki yakınlarının yanına misafir oldu. Devletimizin tüm imkan ve olanaklarıyla birlik ve beraberlik içinde, misafirlerimizi İzmir'de konuk edeceğiz" dedi.