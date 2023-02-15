Kahramanmaraşlı depremzede: Kıyameti yaşadık

'GİRMELERİNİ ENGELLEDİM, İKİNCİ DEPREMDE BİNA YIKILDI'

Depreme Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşadığı 4 katlı apartmanda yakalanan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Şare (46), "İlk deprem olunca çoluk çocuk aşağı indik. Sonrasında bizimkiler içeri girmek istedi ancak engel oldum. Girmemelerini istedim. Sonra 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. Bizim bina ile birlikte birçok bina yıkıldı. Şimdi İzmir'e geldik, öğrenci yurdunda kaldık. Ne zamana kadar burada kalırız, nasıl olur bilemiyorum" dedi.



'KIYAMETİ GÖZÜMÜZLE, BU DÜNYADA YAŞADIK'

Kahramanmaraş'tan gelen evli ve 4 çocuk babası Raif Güven de "Deprem olduğunda uykudaydık. Sallandığında kanepenin yanına uzandık. Sonrasında kendimizi o soğukta dışarı attık. Sonra ikinci deprem oldu, adeta kıyamet koptu. Kıyameti gözümüzle bu dünyada yaşadık. İzmir'e getirildik, yurda yerleştirildik. Allah herkesten yardımcı olsun. İnşallah bir yol gösterirler. Sonradan ortada kalmayız. Allah, herkesten razı olsun. Kız kardeşim, teyzemin oğlu da olan eniştem, kayınvalidem ve kayınpederim enkaz altında kaldı. Kayınpederimi kurtardık ancak diğerlerinin enkazdan cenazelerini çıkardık" diye konuştu.