Kahramanmaraş’ta 6 kişi ölmüştü: Şoför ve şirket ortakları için istenen ceza açıklandı!

'FRENE DEFALARCA BASTIM ANCAK...'

Tutuklanan sürücü Cengiz Aksu, savcılık sorgusunda kazadan 4 gün önce 5 Eylül'de işe başladığını, 2 Eylül'de yapılan aracın ağır kusurlu olarak muayeneden geçmediğinden haberinin olmadığını söyledi. Aracın frenleri ile alakalı herhangi bir sorun olup olmadığını, bakımlarının yapılıp yapılmadığını bilmediğini belirten Aksu, "Olay sırasında kamyonu durdurmak için elimden geleni yaptım. Frene defalarca bastım ancak yükten mi yoksa yoldaki çakıl taşlarından dolayı mı olduğunu bilmiyorum ama fren tutmadı. Kazanın gerçekleşmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım, kornaya defalarca bastım, durmak için yolun etrafındaki araçlara çarptım ancak kamyonu durduramadım. Oradaki topluluk ana yolun üzerinde bekliyordu. Ana yolun üzerinde beklemeselerdi böyle bir sonuç ortaya çıkmayacaktı. Kaza esnasında oğlum da yanımdaydı ve insanlara vurmamak için kendimin ve oğlumun canını riske atarak kazanın gerçekleşmesini engellemeye çalıştım ancak engel olamadım. Araç hareket halindeyken kimseye vurmadım ancak kamyon devrilince topluluğun üzerine doğru ilerledi ve şahıslar damperin altında kaldı. Olay yerinde cenaze merasimine gelen şahısların araçları trafik kurallarına aykırı şekilde yol üzerine park edildiği için aracın kontrolünü sağlamakta zorlandım" diye konuştu.



'TÜM BAKIM VE ONARIMLARI YAPILDI'

İbrahim Akçadağ ise savunmasında şirket yetkilisi olarak araçların bakım ve onarım işlerini kendisinin takip ettiğini belirterek, "Olaya karışan araç garanti kapsamında olduğu için 2 Eylül 2023 tarihinde yapılan muayene sonucu muayeneden geçmemesi üzerine aracı bakımı yapılmak üzere servise gönderdim. Bu serviste olay gününden önce tüm bakım onarımları yapıldı. Fren mekanizmasında en ufak bir sıkıntı yoktu. Fren mekanizmasında herhangi bir sıkıntı olsa bu kamyon Başkonuş rampasından inemez. Aracın muayeneden kalma sebebi, tekerlerin arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır, bir teker farklı takılmıştı ancak kazadan önce düzgün tekerler kamyona takıldı ve şu anda da aracın üzerindedir" dedi. Kemal Gümüştekin ise kamyonun tüm bakım ve onarımlarının yapıldığını söyledi.



ARACI KULLANMAYA YETKİSİ YOK

Soruşturma devam ederken 3 kişilik bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda, kamyon şoförü Cengiz Aksu ile şirket ortakları İbrahim Akçadağ ve Kemal Gümüştekin'in ağır kusurlu olduğu belirtilerek, aracın geçerli muayenesinin bulunmadığı, Hatay ili taahhütnameli olduğu ve Hatay sınırları dışında çalışmaması gerektiği, sürücü Cengiz Aksu'nun sürücü belgesinin geçerlilik süresinin 27 Mart 2022 tarihinde dolduğu ve soruşturmaya konu kamyonu ise kullanmaya yetkisinin olmadığı, kamyonun sağ ve sol tekerler arasında yüzde 30'dan fazla sapma olduğu, aracın ağır kusurlu olduğu, muayeneden geçemediğinin tespit edildiği, işveren tarafından tamir yapıldığına ilişkin sunulan faturanın geçerli olmadığı, TÜVTÜRK tarafından muayene yapılmadığı sürece tamirin düzgün yapıldığının kabul edilemeyeceği ve ağır kusur kabul edileceği belirtildi.

Soruşturma sonunda Cumhuriyet savcısı, Cengiz Aksu, İbrahim Akçadağ ve Kemal Gümüştekin'in 'olası kastla kasten öldürme' ve 'olası kastla yaralama' suçlarından 157,5 yıldan 262'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları için iddianame düzenledi. İddianame Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, sanıklar önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak...