Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta caddede drift atıp trafiği engelledi: Sürücüye 140 bin TL ceza kesildi! O anlar kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 8.06.2026 15:40

Kahramanmaraş'ta caddede drift atıp trafiği engelledi: Sürücüye 140 bin TL ceza kesildi! O anlar kameraya yansıdı

Kahramanmaraş'ta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

İHA Yaşam
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Onikişubat ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde bir sürücünün drift attığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda aracın plakası ve sürücüsü tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında ilgili maddeler kapsamında işlem yapıldı.

2 AY SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücüye toplam 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandığı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulduğu ve aracın 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Drift atıp trafiği engelledi: 140 bin TL ceza yedi! Üstelik para cezasıyla sınırlı kalmadı

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta caddede drift atıp trafiği engelledi: Sürücüye 140 bin TL ceza kesildi! O anlar kameraya yansıdı
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