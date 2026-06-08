Kahramanmaraş'ta caddede drift atıp trafiği engelledi: Sürücüye 140 bin TL ceza kesildi! O anlar kameraya yansıdı

2 AY SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücüye toplam 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandığı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulduğu ve aracın 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Drift atıp trafiği engelledi: 140 bin TL ceza yedi! Üstelik para cezasıyla sınırlı kalmadı

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