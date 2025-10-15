Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta feci kaza! Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 15.10.2025 17:48

Kahramanmaraş'ta tünelde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Kaza, Göksun İlçesi Edebiyat Yolu Mahsuni Şerif Tüneli'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 52 BK 533 plakalı hafif ticari araç aynı yönde S.S. yönetimindeki 31 SY 791 plakalı tırla çarpıştı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZAZEDELER HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 yaralıyı ise çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

