Kahramanmaraş’ta ilk köy evleri hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu'nun Özbek Mahallesi'nde inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende; Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, AK Parti ve MHP İl Başkanları ve mahalle sakinleri de yer aldı. Bakan Kirişci, tamamlanan köy evlerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

"İLK KÖY EVLERİMİZ HAYIRLI OLSUN"

Anahtar teslimi gerçekleştirilen köy evlerinin hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Türkoğlu ilçemizde Özbek Mahallesi'ne inşa edilen köy evlerinin anahtar teslimini Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı bağlantılarıyla gerçekleştirdik. Köy evlerimizin hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehir genelinde kalıcı konut ve köy evlerinin inşası büyük bir hızla sürüyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hemşehrilerimizi kısa süre içerisinde kalıcı konutlarına kavuşturacağız" dedi.