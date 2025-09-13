Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta iş makinesinin çarptığı çocuk öldü, ağabeyi ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 13.9.2025 14:43 Son Güncelleme: 13.9.2025 14:55

Kahramanmaraş’ta iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybederken, ağabeyi ağır yaralandı.

Muhammet Özer
Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesinde kepçe operatörü Arif S. (26) refüj çalışması yaptığı ters istikametten seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Karagün (2) ile ağabeyi Ali Karagün'e (8) çarptı.

Kaza sonrası Hatice Karagün olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, hastaneye kaldırılan ağabeyinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

