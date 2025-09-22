Kahramanmaraş’ta yürekleri ağza getiren olay: Öğrenci yurdunda yangın paniği!

Yangın, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yer alan Erkek Öğrenci Yurdu'nda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede binanın üst katlarını sardı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği müdahalede yurtta kalan öğrenciler tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı.

2 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangını söndüren İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasına engel oldu. Dumandan etkilenen 2 öğrenci, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.