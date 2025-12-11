Kahramanmaraş’taki su isteme cinayetinde sanıklar hakim karşısında: “Bir tek günah keçisi ben miyim?”

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Gül Kazancı, "Ben bir anne olarak davamın arkasındayım. Adalete güveniyorum. Adalet istiyorum. Bir su için evladımı öldürdüler ve içeride yurt dışı yasağının kalkmasını istiyorlar. Benim oğlum ölmüş, bir cinayet var. Adalete, hakimime, mahkemeye güveniyorum" diye konuştu.