Kahta’da Baraj Göletinde kaybolan şahıs hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde balık tutmak amacıyla gölete açılan beş arkadaşın bulunduğu teknenin henüz bilinmeyen bir nedenle alabora olmasıyla meydana geldi. Teknede bulunan dört kişi kendi çabaları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarken, Fatih Çakır suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, polis dalgıçları, UMKE ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda Fatih Çakır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çakır'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.