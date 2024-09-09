Kahvaltıya davet edildi: Kayınpederini bıçakladı!

Kan donduran olay, dün saat 10.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Cemil Cesur, kızı ve damadını kahvaltıya davet etti. Kahvaltı sırasında Cemil Cesur ile damadı Yasin Ertürk arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle üzerine Ertürk, kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.