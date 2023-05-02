Kakava bereketi

Roman kültürünün geleneklerinden, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez şenlikleri, her yıl olduğu gibi bu sene de kentte 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Şenliklerin en önemli merkezlerinden Edirne'de, otellerdeki 1264 oda ve 2 bin 465 yatağın tamamı 1,5 ay öncesinden doldu. Cuma günü saat 18.00'da tarihi Sarayiçi yarımadasında Kakava ateşinin yanmasıyla başlayacak kutlama programı, cumartesi sabahı yine aynı bölgede Tunca Nehri kıyısında Romanların suya dilek bırakması ve eğlence programıyla devam edecek. Edirneli otel işletmecisi Bülent Öniz, şenliklere yoğun talep olduğunu belirterek, "Bizim işletmemiz yüzde 100 dolu şu anda. Tüm oteller aynı şekilde. 1.5 ay önceden doldu. 3 aydır arıyorlar, 1.5 ay önce tüm odalar kapandı. Yoğunlukla İstanbul, Bursa ve İzmir civarından gelenler olacak. Özellikle İstanbul'dan çok yoğun talep var. Bu sene cuma ve cumartesi günlerine denk geldi. O nedenle çok daha yoğun ilgi olduğunu düşünüyorum" dedi. Otel müdürü Can Pekbaş da "Organizasyonun büyümesi, Edirne esnafının yüzünü güldürmeye yarıyor. Yurt dışı talepleri de mevcut. Balkanlar'dan özellikle Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya tarafından da taleplerimiz mevcut " dedi. Otel müdürü Hasan Acıçalık ise oteldeki bu yılki durumu anlatarak, "Şu anda Edirne'de yer bulmak imkansız" ifadelerini kullandı. DHA