Kalbi duran öğrenciyi öğretmeni hayata döndürdü

Amasya Plevne Ortaokulunda teneffüs arasında arkadaşlarıyla oyun oynayan 13 yaşındaki Çetin Çelebi, bir anda yere yığıldı. Kısa süre sonra ayağa kalkmaya çalışan Çelebi, dengesini sağlayamayarak yeniden yere düştü. Arkadaşları 13 yaşındaki öğrencinin etrafını sardı. Kalbi duran 13 yaşındaki öğrenciye ilk müdahale, okul bahçesinde nöbetçi olan öğretmen yaptı. Arkadaşlarının durumu için endişelenen öğrenciler, ambulans çağırılması için okul idaresine bilgi verdi. Daha önce ilkyardım eğitimi almış olan Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş da hemen yerde yatan 13 yaşındaki Çetin Çelebi'nin yanına geldi. Öğrencisinin kalbinin atmadığını fark eden Fen Bilgisi öğretmeni Hüseyin Aktaş, hemen kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı. 3 dakika boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yapan fen bilgisi öğretmeni, genç öğrencisinin yeniden nefes almasını sağlayarak onu hayata yeniden bağladı.

Hayata yeniden dönen 13 yaşındaki Çetin Çelebi, Acil Sağlık Ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden 13 yaşındaki öğrenci Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Hayati tehlikesi ortadan kalkan öğrenci daha sonra servise alındı.