Kaldırımda cinayet gibi kaza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gece 25 yaşındaki Neslişah Kenar'ın kullandığı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkıp kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak (26), Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybederken yaya Mahmut Mavi (27) ile otomobilin sürücüsü Neslişah Kenar ve yanındaki arkadaşı Berfin Yıldırım (24) yaralandı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaldırımda yürüyen 4 kişinin de TIR şoförü ve arkadaş oldukları, nakliye için kente geldikleri ortaya çıktı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, yayaların çarpmayla birlikte yola savrulduğu ve otomobilin takla attığı yer aldı.