Kaldırımda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir anda yerin altına düştü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde, kaldırımda yürüyen 31 yaşındaki kadın kanalizasyona düştü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının telefonuyla konuşurken kaldırımda yürüdüğü sırada rögar kapağına bastığı anda olmayan kanalizasyona düştüğü ve rögar kapağı kadının üstüne kapandığı görüldü.