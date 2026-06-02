Haberler Yaşam Haberleri Kaldırımda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir anda yerin altına düştü
Giriş Tarihi: 2.06.2026 21:49 Son Güncelleme: 2.06.2026 21:57

Kaldırımda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir anda yerin altına düştü

Brezilya'da kaldırımda telefonla konuşarak yürüyen kadın, adımını attığı an neye uğradığını şaşırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan akıl almaz kazanın arkasından ise saatler önce kurulan bir tuzak çıktı.

Kaldırımda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir anda yerin altına düştü
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde, kaldırımda yürüyen 31 yaşındaki kadın kanalizasyona düştü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının telefonuyla konuşurken kaldırımda yürüdüğü sırada rögar kapağına bastığı anda olmayan kanalizasyona düştüğü ve rögar kapağı kadının üstüne kapandığı görüldü.

Çevredeki bir motosikletli kadının yardımına koşarken, hafif şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kazadan saatler önce yüzü maskeli bir kişinin rögar kapağını açtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, rögar kapağının yerine oturtulmamasının kazaya neden olduğu bildirildi.

Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üstüne kapandı

Yerel basın, şüphelinin, rögar kapağını çalmaya çalıştığı ardından vazgeçmiş olabileceğini belirtti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#BREZİLYA

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Kaldırımda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir anda yerin altına düştü
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