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Giriş Tarihi: 9.09.2026 18:24

Kaldırımdan seken otomobil 1 metrelik duvarı aştı: O anlar kamerada

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra 1 metrelik duvarı aşması güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA
Kaldırımdan seken otomobil 1 metrelik duvarı aştı: O anlar kamerada
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ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi 3470. Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında K.M. yönetimindeki 38 KM 871 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak refüje ardından da kaldırıma çarparak havalandı.

Yaklaşık 1 metrelik duvarı zarar vermeden aşan otomobil millet bahçesine girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü K.M., kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane giderken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme yapıldı.


Öte yandan, kısa süren tedavinin ardından K.M. taburcu olurken, yapılan kontrollerde 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazıldı. Kazada duvarın üzerinde bulunan demir korkuluklar zarar görürken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

#KAYSERİ #MELİKGAZİ

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Kaldırımdan seken otomobil 1 metrelik duvarı aştı: O anlar kamerada
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