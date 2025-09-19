Kalıcı oje kanser tehlikesi oluşturuyor

üzellik merkezlerinde ojelerin bozulmadan bir ay boyunca tırnakta kalmasını sağlamak amacıyla kalıcı oje uygulanıyor. Avrupa Birliği'nden (AB) ise düzenli tırnak yaptıran kadınlara kötü haber geldi. AB, jel tırnak işleminde kullanılan TPO adlı ana kimyasal bileşeni tamamen yasakladı. Ojelerin UV ışığı altında sertleşmesini sağlayan ana bileşen artık hiçbir ortamda kullanılmayacak. Kararın Türkiye'de de hayata geçmesinin faydalı olacağını söyleyen Türk Dermatoloji Derneği Dermatoalerji Çalışma Grubu Sekreteri Prof. Dr. Özlem Su Küçük, "Jel tırnak uygulamalarında, tırnaklar ultraviyole ışınlara maruz bırakılıyor. Bu işlemlerin sık tekrarlanması, tırnak çevresinde bulunan derideki 'keratosit' dediğimiz hücrelerin ve DNA'nın hasar görmesine, deri kanseri riskinin artmasına yol açabiliyor" dedi.