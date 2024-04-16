Kaliteli uyku, dik yürüyüş demek

Yürüyüş şekli uykuyla bağlantılı ABD'deki George Mason Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, yürüyüş şekliniz ile gece uyku kaliteniz arasında bağ var. Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmacılar, ortalama 24 yaşında 123 genç yetişkine hareket sensörleri bağladı. Yürürken daha fazla kamburlaşan ve sarhoş gibi düzensiz adımlar atan kişilerin uykusuz olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu keşfetti. Bu ölçümler aynı zamanda insanların yürürken yaralanma olasılığının daha yüksek olduğuna dair de bilgi veriyor.