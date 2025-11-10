Kalp krizi geçiren İETT şoförü öldü

İstanbul Beşiktaş'ta kalp krizi geçiren şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çarparak durabildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan otobüs şoförü Mehmet Cilasın (54) hayatını kaybetti. Barbaros Bulvarı'nda seyir halindeki İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü Mehmet Cilasın kalp krizi geçirdi. Otobüs önce kaldırıma vurdu, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şoför Mehmet Cilasın kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Cilasın'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.