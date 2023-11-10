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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Kalp krizinden iki genç ölüm daha

Antalya’da 40 yaşındaki Volkan Baloğlu, Kütahya’da ise 30 yaşındaki polis memuru Ömer Uzuncaalan kalp krizi geçirip öldüler. Uzmanlar, herhangi bir şikâyet olmasa bile mutlaka kalp muayenesi yaptırılmasını öneriyor

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kalp krizinden iki genç ölüm daha
Antalya'da yaşayan Volkan Baloğlu mesai bitimi bisikletiyle spor yapmak için evden çıktı. Yolda bisikletiyle giderken bir anda fenalaştı. Yol kenarına yıkılıp kalan Baloğlu hayatını kaybetti. Baloğlu'nun kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Kütahya'da da önceki gün spor salonundan eve döndükten sonra kalp krizi geçiren 30 yaşındaki polis memuru Ömer Uzuncaalan hayatını kaybetti. Uzuncaalan'ın bir arkadaşına, "Son günlerde kendimi pek iyi hissetmiyorum. Baş dönmesi ve halsizlik yaşıyorum.



Biraz ara vereceğim" dediği ortaya çıktı. Ömer Uzuncaalan geride gözü yaşlı eş ve iki çocuk bıraktı. Uzuncaalan'ın cenazesinde eşi ve yakınları göz yaşı döktü. Geçen 29 Ekim'de ise Kocaeli'nde spor salonundan çıktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak için İstanbul'a doğru yola çıkan 29 yaşındaki Aykan Yolcu, araç içerisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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Kalp krizinden iki genç ölüm daha
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