Kalp krizinden iki genç ölüm daha

Antalya'da yaşayan Volkan Baloğlu mesai bitimi bisikletiyle spor yapmak için evden çıktı. Yolda bisikletiyle giderken bir anda fenalaştı. Yol kenarına yıkılıp kalan Baloğlu hayatını kaybetti. Baloğlu'nun kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Kütahya'da da önceki gün spor salonundan eve döndükten sonra kalp krizi geçiren 30 yaşındaki polis memuru Ömer Uzuncaalan hayatını kaybetti. Uzuncaalan'ın bir arkadaşına, "Son günlerde kendimi pek iyi hissetmiyorum. Baş dönmesi ve halsizlik yaşıyorum.Biraz ara vereceğim" dediği ortaya çıktı. Ömer Uzuncaalan geride gözü yaşlı eş ve iki çocuk bıraktı. Uzuncaalan'ın cenazesinde eşi ve yakınları göz yaşı döktü. Geçen 29 Ekim'de ise Kocaeli'nde spor salonundan çıktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak için İstanbul'a doğru yola çıkan 29 yaşındaki Aykan Yolcu, araç içerisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.