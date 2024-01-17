Kalyon Kültür’den çocuklara özel sömestir programı

Kalyon Holding bünyesinde, İstanbul'un kültür sanat birikimine katkı sunmak için 2020 yılından itibaren etkinlikler düzenleyen Kalyon Kültür; ocak ayı programı ile kapılarını, karnesini alan miniklere açıyor. Sömestir tatilindeki çocuklar, Kalyon Kültür'ün Nişantaşı'ndaki yerleşkesi Taş Konak'ta eğlendirirken öğreten programlar sayesinde keyifli zaman geçirebilecekler. Kalyon Kültür; ebru, seramik, biyomimikri atölyeleri ile çocukların becerilerini geliştirip yetkinliklerini artırmaları için imkân tanıyor.

'JİSBAR İSTANBUL'DA' 31 MART'A KADAR UZATILDI

Sanatın farklı disiplinlerindeki etkinliklere ev sahipliği yapan Kalyon Kültür, modern pop-art sanatçısı Jisbar'ın eserlerini İstanbullular ile buluşturmaya devam ediyor. Kasım ayında kapılarını açan "Jisbar İstanbul'da" sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle 31 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

KALYON KÜLTÜR'ÜN SÖMESTİR ATÖLYE VE ETKİNLİKLERİ

Kalyon Kültür'den sömestir programı hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Kâğıt Yapımı ve Tasarımı Atölyesi - 17 Ocak Çarşamba, 18.00 (Yetişkinler için) - Eğitmen: Gonca Göde,

Şehir Haritası Üzerinde Yürüyüş: Coğrafi Mekânın Edebiyat ve Sinemadaki Yansımaları - 19 Ocak Cuma, 19.00 (Yetişkinler için) - Konuşmacı: Dr. Esen Kunt - Moderatör: Dr. Özgenur Reyhan Güler,

Pop-Art Özgün Baskı Atölyesi - 21 Ocak Pazar, 14.00 - Eğitmen: Pınar Bora,

Biyomimikri Atölyesi 2 - 23 Ocak Salı, 14.00 - Eğitmen: Ümit Dizdar,

Emojilerle Popart Mesajlaşalım mı? Atölyesi - 24 Ocak 2024, 14.00 - Eğitmen: Ümit Dizdar,

Çocuklarla Seramik Atölyesi - 25 Ocak Perşembe, 14.00 - Eğitmen: Banu Aslan Turak,

Bir Sanatçı Nasıl Düşünüyor Olabilir? - 26 Ocak Cuma, 14.00 - Eğitmen: Ezgi Bikbay Şafak,

Taş Konak'ta Buluşmalar #4 Türkiye'de Kinetik Heykel Sanatının Serüveni - 26 Ocak Cuma, 18.00 (Yetişkinler için) - Konuşmacı: Server Demirtaş - Moderatör: Ali Demirtaş,

Ebru Atölyesi - 27 Ocak Cumartesi, 14.00 - Eğitmen: Pınar Bora,

Seramik Atölyesi 2 - 31 Ocak Çarşamba, 18.00 (Yetişkinler için) - Eğitmen: Banu Aslan Turak."