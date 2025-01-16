Güneş enerjisi panel üretimi alanında faaliyet gösteren Kalyon PV'nin Ankara'da yer alan fabrikasında basın gezisi düzenlendi. Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, "Bugüne kadar 350 milyon doları aşkın bir yatırım gerçekleştirdik. Türkiye'ye değer yaratmaya, üretmeye ve yatırım yapmaya da önümüzdeki süreçte devam ediyor olacağız. 250 bin metrekarelik bir fabrikayız. Bunun 111 bin metrekaresi kapalı alan. Yüzde 90'a varan yerlilik koşullarında üretim sağlıyoruz.

Kalyon PV'den ABD'ye uzay hücresi | Video

Üretim süreçlerine göre bu yerlilik oranı da değişiyor. 2 bin megavatlık bir modül panel kapasitemiz var. 1680 metrekarelik Ar-Ge merkezimiz, 5 bin 760 metrekarelik açık alan test merkezimiz var" diye konuştu.

'YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Yeni yatırımlara devam ettiklerini belirten Kulalı, "Kendi öz tüketim elektriği ihtiyacını karşılamak üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 4 farklı arazi üzerinde, 157 megavatlık kurulu güçte bir yatırım sürecimiz devam ediyor. 2025 yılı içerisinde bu yatırımın tamamlanmasını hedefliyoruz. Böylece yüzde 100 karbon nötr bir panel üreticisi konumuna geleceğiz. Viranşehir GES'le birlikte 300 binden fazla erişkin ağaç eş değerinde karbon salınımının önüne geçmeyi de hedeflemiş durumdayız.

Projeyle şirketimizin elektrik tüketim maliyetlerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda tüketim ihtiyacı olan elektriğin yanında ilave satılabilir elektrik de üreterek şirketimize öngörülebilir, sürdürülebilir elektrik geliri elde etme gibi de bir hedefimiz var. 2025 yılında pazar segmentlerinin hemen tamamında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek panel üretmeye yönelik esnek bir üretim modeline geçeceğiz. Ürün çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Bu anlamda entegre fabrikamızın her aşamasına odaklanmış vaziyetteyiz. Her bir fabrikamızın çıktısı olan ürünleri piyasaya sunma gibi bir hedefimiz var. Sadece panel üreticisi olarak anılmak yerine piyasanın ihtiyacı olan, yerli hücre ve yerli wafer ihtiyacını da imkanlarımız dahilinde bu dönemde karşılama çabası içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

ABD HEDEF PAZAR

Kulalı, şirket hedeflerinde, globalin içerisinde yer almak olduğunu ve bu anlamda ABD'nin hedef pazar olarak seçildiğini belirterek, "Burada çok önemli, kritik bir şeyi belki de ilk defa açıklıyor olacağız. Teknoloji merkezi ABD'ye uydularda kullanılmak üzere Türk mühendislerinin akıl teriyle tasarlanmış ve üretilmiş uzay hücresi üretimi yapıyoruz ve satıyoruz. Hakikaten bunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de Kalyon PV fabrikasında Ar-Ge mühendislerimizce tasarlanmış, tamamen özgün hücreleri, ABD'nin uzay sektöründe, uydularında kullanılmak üzere biz üretiyoruz ve satıyoruz. Bu tarz katma değeri yüksek ürünlere önümüzdeki dönemde de odaklanmaya devam ediyor olacağız. Dolayısıyla oradaki fırsatları da değerlendiriyor olacağız. 2025 hedeflerimizde hem dünya açısından, hem ülkemiz açısından kritik ve stratejik bir iş olan çip teknolojisi üretimine odaklanacağımızı ifade etmekten memnuniyet duyuyorum. Kalyon PV bünyesinde çip teknolojisinin altyapısına sahip tesislerimiz var. Yarı iletken üretimini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarını da bu yıl içerisinde başlatıyoruz. Yine tedarik zincirinde yerlileştirmeye yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Biz yüzde 90'a varan oranlarda, üretim sürecinde yerlilik payına sahibiz. Türkiye'de ilgili kamu otoritelerinin hemen tamamının şart koştuğu regülasyonlarla, yerlilik koşulların tamamını sağlıyoruz" dedi.