Kalyon PV'den ABD'ye uzay hücresi | Video

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV) CEO'su İhsan Kulalı, "Teknoloji merkezi ABD'ye uydularda kullanılmak üzere Türk mühendislerinin akıl teriyle tasarlanmış ve üretilmiş uzay hücresi üretimi yapıyoruz ve satıyoruz" dedi.