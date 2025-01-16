Kalyon PV'den ABD'ye uzay hücresi | Video
Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV) CEO'su İhsan Kulalı, "Teknoloji merkezi ABD'ye uydularda kullanılmak üzere Türk mühendislerinin akıl teriyle tasarlanmış ve üretilmiş uzay hücresi üretimi yapıyoruz ve satıyoruz" dedi.
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