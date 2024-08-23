Haberler Yaşam Haberleri Kamil Koç’ta büyük skandal! İstanbul’dan Gebze’ye kadar getirip “Yanlışlıkla almışız” dediler
Giriş Tarihi: 23.8.2024 22:00 Son Güncelleme: 23.8.2024 22:03

Kamil Koç’ta büyük skandal! İstanbul’dan Gebze’ye kadar getirip “Yanlışlıkla almışız” dediler

İstanbul'dan Bursa'ya seyahat etmek için Kamil Koç'u tercih eden bir vatandaş, Alibeyköy'den Gebze'ye ulaştığında muavinin, “Senin aracın başkaymış yanlış almışız dediler.” dediğini söyledi. Koltuğundan kaldırıp merdivenlere oturtularak mağdur edilen yolcu, "Yolda beni indireceklerini ve başka bir otobüsle yolculuğa devam edeceğimi söylediler." dedi.

Kamil Koç’ta büyük skandal! İstanbul’dan Gebze’ye kadar getirip Yanlışlıkla almışız dediler

Türkiye'de en çok tercih edilen otobüs firmalarından biri olan Kamil Koç'ta skandallar bitmek bilmiyor. İstanbul'dan Bursa'ya gitmek için Kamil Koç'u tercih eden bir vatandaş, Alibeyköy'den Gebze'ye ulaştığında bir muavin "Senin aracın başkaymış yanlış almışız dediler." dedi.

Koltuğundan kaldırılıp merdivenlere oturtulan yolcu, yolda indirileceğini ve başka bir otobüsle yolculuğuna devam edeceğini söyledi.

Fazla bilet satılarak mağdur edilen yolcu, "Araca binerken herhangi bir sorun yoktu. Binerken saatim aynıydı." dedi.

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Kamil Koç’ta büyük skandal! İstanbul’dan Gebze’ye kadar getirip “Yanlışlıkla almışız” dediler
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