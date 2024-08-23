Kamil Koç’ta büyük skandal! İstanbul’dan Gebze’ye kadar getirip “Yanlışlıkla almışız” dediler

Türkiye'de en çok tercih edilen otobüs firmalarından biri olan Kamil Koç'ta skandallar bitmek bilmiyor. İstanbul'dan Bursa'ya gitmek için Kamil Koç'u tercih eden bir vatandaş, Alibeyköy'den Gebze'ye ulaştığında bir muavin "Senin aracın başkaymış yanlış almışız dediler." dedi.

Koltuğundan kaldırılıp merdivenlere oturtulan yolcu, yolda indirileceğini ve başka bir otobüsle yolculuğuna devam edeceğini söyledi.

Fazla bilet satılarak mağdur edilen yolcu, "Araca binerken herhangi bir sorun yoktu. Binerken saatim aynıydı." dedi.