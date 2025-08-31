Kampüste cinayet

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Hilal Özdemir'i (15) başından vurarak öldüren Ayberk Kurtuluş, daha sonra kendi canına kıydı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında üniversitenin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre burada bulunan kafede yarı zamanlı olarak çalışan ve bir süredir arkadaşlık yaptıkları öğrenilen genç kız ile tartışan Ayberk Kurtuluş'un önce genç kızın başına ateş ederek vurduğu ve aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, önce kız çocuğunu sonra kendini öldüren Ayberk Kurtuluş, 24 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.