KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025 | Sözleşmeli, kadrolu, memur ve sürekli personel... Kamu personel alımı ne zaman?

Kamuya memur alımı için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. 2025 Ağustos ayında da birçok kurum sözleşmeli, sürekli, engelli, geçici ve eski hükümlü olmak üzere alımlar gerçekleştiriliyor. Yayımlanan ilanlar arasında Rekabet Kurumu Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum istihdam sağlıyor. İşte, 2025 güncel kamu personel alımı ilanları!