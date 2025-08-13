KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025 | Sözleşmeli, kadrolu, memur ve sürekli personel... Kamu personel alımı ne zaman?

Kamuya memur alımı için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. 2025 Ağustos ayında da birçok kurum sözleşmeli, sürekli, engelli, geçici ve eski hükümlü olmak üzere alımlar gerçekleştiriliyor. Yayımlanan ilanlar arasında Rekabet Kurumu Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum istihdam sağlıyor. İşte, 2025 güncel kamu personel alımı ilanları!
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 yılı için birçok farklı kadroda alım gerçekleşecek!
İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;
Rekabet Kurumu merkez ve İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde noter huzurunda kura ve sözlü
sınav ile 7 (yedi) sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı yapılacaktır.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr resmi internet adresi üzerinden 11/08/2025 – 15/08/2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı
girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Şirketimiz işyerlerinin engelli kontenjan açıklarının kapatılması amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi sürekli işçi statüsünde 23 engelli eleman 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu aracılığı ile istihdam edilecektir.
Durumları talep şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren (18-22/08/2025 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecektir.
Genel Müdürlüğümüze KPSS puanı Şartı aranmaksızın "Tren Makinisti (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4)"ne sahip 18-30 yaş arası adaylar arasından Makinist İşçi alımı yapılacaktır.
Başvurular 11.08.2025-15.08.2025 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvurular neticesinde İŞKUR'ca bildirilecek listede yer alacak adaylar www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilecek tarihlerde evrak teslimi yapacaktır. Adaylar evrak teslimini şahsen
yapacaklardır.
