Kamyonet ile çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Necdet Ünüvar ile Mimar Sinan Caddesi kavşağında Pirahmet mevkiinde meydana geldi. 16 yaşındaki Hüseyin Sezer yönetimindeki motosiklet ile Arif Kemal T. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetliyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ağır, kamyonet sürücüsü ise hafif yaralandı.

Hüseyin Sezer

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sezer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin bir berberde çalıştığı Meslekti Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.