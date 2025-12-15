Kamyonete çarpan scooterlı genç öldü

Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti. Serdar Zencirkıran'ın (34) kullandığı elektrikli scooter, Yıldırım ilçesinde Ercan Çeziker (45) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Zencirkıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Scooter sürücüsünün, park halindeyken hareket eden kamyonete arkadan çarptığı tespit edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ercan Çeziker'in ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Antalya'da Mert Demirel'in (25) kullandığı otomobil Kumluca'dan Kemer'e giderken Olimpos Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Demirel ve araçta bulunan Kemal Talih (23) hayatını kaydederken Yunus Emre Küçükkara (22) ve Tolga Kurtarıcı (30) yaralandı. 4 gencin Kemer Göynük Mahallesi'nde oturduğu ve arkadaş olduğu öğrenildi.Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi'nde Emre F. (21) yönetimindeki araç aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Emre F. hayatını kaybederken arkadaşı M.A. ise ağır yaralandı.