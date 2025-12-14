Kamyonetin çarptığı genç hayatını kaybetti: Son paylaşımı yürek burktu

Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesinde yaşayan ve bir süre kuryelik yaparak geçimini sağlayan Serdar Zencirkıran, elektrikli scooterıyla çarşıya gidiyordu. O sırada Ercan Çeziker'in kullandığı kamyonetin çarptığı Zencirkıran metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serdar Zencirkıran, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kamyonet sürücüsü Ercan Çeziker gözaltına alındı. Çeziker'in ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan 34 yaşında feci kazada hayatını kaybeden Serdar Zencirkıran'ın sosyal medyadaki son paylaşımı görenlerin yüreğini dağladı. Zencirkıran paylaşımında, "Her şey çok güzel olacak, belki bugün değil ama elbet bir gün olacak" şeklindeki paylaşımı yürek burktu.