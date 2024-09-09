Kandıralı balıkçı denizde hayatını kaybetti

Kandıra'nın Gemici Pınarı köyünde yaşayan 65 yaşındaki balıkçı Erdem Dursun, Kefken Limanı'ndan denize açıldıktan kısa süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Denize açıldığı sırada fenalaştığını fark eden arkadaşları, durumu hızla sağlık ekiplerine bildirdi ve balıkçı teknesini Kefken Limanı'na geri döndürdü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdem Dursun'a müdahalede bulunmasına rağmen talihsiz balıkçı kurtarılamadı. Kandıra'nın sevilen simalarından biri olan Dursun'un ani vefatı, bölge halkını derin üzüntüye boğdu.