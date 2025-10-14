Kanlı pusuda ’Cehennem Melekleri’ izi!

Kanlı saldırı; geçtiğimiz Cumartesi günü Hessen eyaletine bağlı Giessen şehrinde Hell's Angels grubunun Türk üyeleri tarafından işletilen bir bahis dükkanında meydana geldi. Öğle saatlerinde 33 yaşlarında, başında yeşil şapka bulunan bir kişi, bahis bürosuna hızlı adımlarla girip, ceketinin cebinden çıkardığı silahla masada oturan 3 Türk vatandaşına kurşun yağdırdı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

3 Türk, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ayağından ve kolundan vurulan 3 Türk, hastaneye kaldırılırken, ikinci bir saldırıya karşın bölgede güvenlik önemleri artırıldı. Polis pazarın girişlerini kordon altına aldı. Olay yeri çevresindeki otobüs seferleri ise durduruldu.

İŞLETME GİESSEN HELLS ANGEL'S BAŞKANINA AİT ÇIKTI

Polis bölgede yaptığı araştırmada saldırının motosiklet çeteleri arasındaki hesaplaşmalardan kaynaklandığını, işletmenin ise 2016 yılında infaz edilen Giessen Hells Angel's başkanı Aygün Mucuk'a (45) ait olduğunu belirledi. İşlettiği bahis ofisine çok yakın bir mesafede, sokak ortasında 17 kurşunla öldürülen Aygün Mucuk'un katil yada katilleri aradan 9 yıl geçmesine rağmen bulunamamıştı.

SALDIRGAN EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, 33 yaşındaki saldırganın, Türk olduğunu ve Groß-Linden'in (Hessen) Linden semtinde yaşadığını belirledi. Eve düzenlenen baskında saldırgan silahıyla birlikte gözaltına alındı. 33 yaşındaki Türk konuşmama hakkını kullanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"CEHENNEM NECATİ" YAKALANMIŞTI

Öte yandan saldırının "Cehennem Necati" lakabıyla tanınan örgüt üst düzey yöneticisi Necati Arabacı'nın İzmir'de yakalanmasından iki gün sonra gerçekleşmesi örgüt içi hesaplaşma ihtimalini de gündeme getirdi. Cehennem Necati" olarak bilinen ve Hells Angels motosiklet kulübünün üst düzey yöneticilerinden Arabacı, uzun süredir Türk ve Alman emniyet birimlerinin takibindeydi. İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Necati Arabacı, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin Türkiye'ye aktarılması ve organize suç eylemleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.